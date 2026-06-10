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  • /ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ನಾವು, ಒಳಗೆ ನಮಗೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ!: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನ

ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ನಾವು, ಒಳಗೆ ನಮಗೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ!: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನ

ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಲು ಸಿಗಬೇಕು. ಶಿವಣ್ಣನವರ್ ಅವರಿಗೆ 4 ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಹಿರಿತನವಿದೆ. ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 10, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:20 AM IST
ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ನಾವು, ಒಳಗೆ ನಮಗೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ!: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನ

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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