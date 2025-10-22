English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯ..? : ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ರೋಶ

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯ..? : ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ರೋಶ

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಮತ್ತೆ‌‌ ಪ್ರತಿಧ್ವ‌ನಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 22, 2025, 08:10 PM IST
ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ತಾರತಮ್ಯ..? : ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಬಾಕಿ, ಅನುದಾನ, ಪ್ಲಡ್ ನೆರವು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ತಾರತಮ್ಯ ವಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅತಿವೃಷ್ಠಿ ಹಾನಿಗೆ ಎ‌ನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಅಡಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ 1566 ಕೋಟಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೆ,‌ ಅತಿಹೆಚ್ಚುವ ತೆರಿಗೆ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 384 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ‌ ಮಾಡಿದೆ. 

ಕೇಂದ್ರದ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಯಾಗಿಲ್ಲ ಇವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ‌ ಲಾಸ್ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಟೀಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:GBA ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ತಯಾರಿ : ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಲು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ-ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ಲಾನ್

ಹೌದು.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡದೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸದ 10% ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು‌ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗದ್ರು.

ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಟಿಬಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ, ಮಹದಾಯಿ, ಮೇಕೆದಾಟು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆ ಇವೆ,ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವೇ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಜಯಚಂದ್ರ ಗುಡುಗಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ : ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಗಾಳಿ

ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಅನುದಾನದ ತಾರತಮ್ಯದ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಇಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ, ಅತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರಣ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

