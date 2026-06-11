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Krishna Byre Gowda: ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ಖಾತೆ ರಗಳೆ! 'ಕೃಷ್ಣ'ನಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು

DK Shivakumar Cabinet: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಖಾತೆ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಂತರಿಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದು, ಕೈ ನಾಯಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 11, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:46 PM IST
Krishna Byre Gowda: ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ಖಾತೆ ರಗಳೆ! 'ಕೃಷ್ಣ'ನಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು

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Prajwal B

Prajwal B

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