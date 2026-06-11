DK Shivakumar Cabinet: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ (DK Shivakumar Cabinet) ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡರಿಗೆ (Krishna Byre Gowda) ಅಸಮಾಧಾನದ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ (Delhi) ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕೆಬಿಜಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗೆ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಕೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ಖಾತೆ ರಗಳೆ..!
ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಖಾತೆ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಂತರಿಕ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಹೂಡಿದ್ದು, ಕೈ ನಾಯಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೈತಪ್ಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಅವರು,ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು..?
ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡರ ಈ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎರಡು ಪ್ರಭಾವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು. ಬಿಡಿಎ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ ಡಿಎ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇ ಗೌಡರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಧಾನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಗಳು ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಮಾಧಾನ ಈಗ ದಿಲ್ಲಿಯ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದೂ ಸಿಎಂರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ಸಚಿವ..!
ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇ ಗೌಡ ಇಬ್ಬರೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಮನೋಹರ್ ಲಾಲ್ ಖಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣಭೈರೇ ಗೌಡರು ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಿಎಂಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡದೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದು ಕೊಂಡಿರುವುದು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇ ಗೌಡರು ಅವರತ್ತ ತಲೆಹಾಕಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ.
ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡರಿಗೆ ಸಿಗದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿ!
ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇ ಗೌಡರಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಐಸಿಸಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗೌಡರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬಿಡದ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇ ಗೌಡರು, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮಗಾಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ತೀವ್ರ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖಾತೆ ರಗಳೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.