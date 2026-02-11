ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮೌನ ವಾಗಿದ್ದ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿಎಂ ಪುತ್ರನ ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೆರಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆ, ಮೌನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವರಸೆ ಬದಲಿ ಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ನಮ್ಮಪ್ಪನೇ ಐದು ವರ್ಷ ವೂ ಸಿಎಂ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದ ಯತೀಂದ್ರಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚದುರಂಗ ದಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ನಾನು, ಸಿಎಂ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೇ ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ರು. ಡಿಕೆಶಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಹೋದರ ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಹಾರಿರೋದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣನ ಪರ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಡಿ.ಕೆ ಸುರೇಶ್, ವರಿಷ್ಠರ ಭೇಟಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೂ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ ಪಡೆಯಲು ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ತ್ಯಾಗ, ತಾಳ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಡಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಡಿ.ಕೆ ಸುರೇಶ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ.. ಯತೀಂದ್ರಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುಟುಕಾಗೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು..
ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳೋದೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ ನೀವು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ.. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳೋನು ನಾನು.ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿ ದಂತೆಯೇ ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರು.
ಅತ್ತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬರೋದು ಅಂತಾ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಿನಿ ಅಂತಾ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ರು.ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಸಾಂ ಚುನಾವಣೆ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
ನಮ್ಮಪ್ಪನೇ ಐದು ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಎನ್ನೋ ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಶಾಸಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯತೀಂದ್ರ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡೋರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಗ ಅಂದ್ರು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿದ್ದ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಜಟಾಪಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ವರಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಡೆ ಏನು ಎನ್ನೋದು ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.