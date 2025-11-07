ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ : ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಡೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್,“ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ “ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಾ? ಪಕ್ಷ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೋ ಹಾಗೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಿಎಂ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷದ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಡಿಕೆಶಿ,“ಯಾವ ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರುವರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. 2028ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಾಂತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಂಸದ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್, “ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ಮೂಡದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಉಳಿದು, ಮುಜುಗರ ಮೂಡುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡದ ಮೂಲಕ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೌಢತೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ.. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಬಿಸಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.