"ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ"ಗೆಗಾಗಿ ಮುಂದುರಿದ ಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ! ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಂಡೆ

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಉಗುಳುವಂತಿಲ್ಲ.. ನುಂಗುವ ಹಾಗು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೊಳಗೆ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರೂ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.. ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 25, 2025, 09:12 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಡಿ‌ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡೈಲಾಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದಂತೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ.. CWC ಸಭೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್,ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಹೌದು.. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ದಿಢೀರ್ ಅಂತಾ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ರಹಸ್ಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಖರ್ಗೆ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೀಟಿಂಗದ ನಡೆಸಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಸ್ತೆಯ ಕಿರುಸೇತುವೆಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ, ಮೂವರು ಸಾವು

ಇನ್ನು CWC ಸಭೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಡಿಸಿಎಂ‌‌ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಯನ್ನ, ನೀವೇ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು‌ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಖರ್ಗೆ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಖರ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದಿಢೀರ್ ಅಂತಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಗಮನಾರ್ಹ. 

ಅತ್ತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ನಂಬಿ ಕೊಂಡಿದ್ದ ಖರ್ಗೆಯವರೂ ಕೈಕೊಟ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಪವರ್‌ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಲೋಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿ ಯುವ ಸಮಸ್ಯೆ‌ಯಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ CWC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಯಕತ್ವ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಅಂತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀ ಭೇಟಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಯತ್ನ

ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರ ರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವ ಕುಮಾರ್, ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಿಲುವಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಮಾಸ ಮುಗಿದು  ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ ಸಿಗುವ ಬಯಕೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಕಪುರದಿಂದ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಒಮ್ಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾದಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

