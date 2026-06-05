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  • / Ramalinga Reddy-Dk Shivakumar: ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಫಸ್ಟ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌! ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Ramalinga Reddy-Dk Shivakumar: ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಫಸ್ಟ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌! ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?


Congress: ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ತನಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇತ್ತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 05, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:44 PM IST
Ramalinga Reddy-Dk Shivakumar: ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಫಸ್ಟ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌! ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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