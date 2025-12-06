ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟ ಕೈಗಡಿಯಾರ : ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಂಟಕ..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟವನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡೋಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಜೊತೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಅಂದಿದ್ದೂ ಆಯ್ತು.. ಆದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ. ಫೋಟೋ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ... ಆದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡ ವಾಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಪ್ರಕರಣ 2013-2018 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಇಮೇಜನ್ನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಮಾಜವಾಧಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಭಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯ್ತು.. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹುರಿದು ಮುಕ್ಕಿದ್ದವು.. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಈ ವಾಚೂ ಬೇಡ ಇದರ ಅಪವಾದವೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಟ್ರು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ..
ಇದೇ ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈಗ ಡಿಕೆಶಿ ಇಮೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ..ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಯ್ತೋ ಆಗ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಸ್ತ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 26 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ, ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರೋಲೆಕ್ಸ್ ವಾಚ್ 9 ಲಕ್ಷ, ಕಾರ್ಟಿಯರ್ ವಾಚ್ 23.90 ಲಕ್ಷ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಟಿಯರ್ ವಾಚ್ 12.06 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಯಾಕೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೂರು ವಾಚ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡೇ ಸದನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಸಚಿವರು ಡಿಕೆಶಿ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ.. ಆದ್ರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹಾಕಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಸದನದೊಳಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋಕೆಹೊರಟಿದೆ..ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೆ..ಇದು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.