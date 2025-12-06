English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟ ಕೈಗಡಿಯಾರ : ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಂಟಕ..?

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟ ಕೈಗಡಿಯಾರ : ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಂಟಕ..?

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದೀಗ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.. ಇದೇ ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಇಮೇಜನ್ನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು.. ಇದರ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಚನ್ನೇ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು.. ಇದೀಗ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಾಚ್ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸದನದೊಳಗೆ ವರಾತ ಶುರುವಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.. ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 6, 2025, 08:49 PM IST
    • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಚ್ ಖರಿಸಿದ್ದೆಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ..!
    • ಡಿಕೆಶಿ ಉದ್ಯಮಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಸಚಿವರು
    • ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದೀಗ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ..

Trending Photos

EPFO 2025: ಪಿಂಚಣಿ ಬೋನಸ್.. ಸವಲತ್ತುಗಳು.. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ!
camera icon6
EPFO pension
EPFO 2025: ಪಿಂಚಣಿ ಬೋನಸ್.. ಸವಲತ್ತುಗಳು.. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ!
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold Investment
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
Gold price today
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon5
Gold to Jump 30% in 2026 after Massive 53% and World Gold Council’s Surprise Prediction
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮುನ್ಸೂಚನೆ! ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟ ಕೈಗಡಿಯಾರ : ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಂಟಕ..?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟವನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡೋಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು.‌ ಅವರ ಜೊತೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ ಅಂದಿದ್ದೂ ಆಯ್ತು.. ಆದ್ರೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ. ಫೋಟೋ‌ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ... ಆದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡ ವಾಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಪ್ರಕರಣ 2013-2018 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ‌ ಅವರ ಇಮೇಜನ್ನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಮಾಜವಾಧಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಭಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯ್ತು.. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದನ್ನೇ ಹುರಿದು ಮುಕ್ಕಿದ್ದವು.. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಈ ವಾಚೂ ಬೇಡ ಇದರ ಅಪವಾದವೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಟ್ರು.‌ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಶತಕ.. ಓಪನರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್‌ ಡಿ ಕಾಕ್‌ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು?

ಇದೇ ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈಗ ಡಿಕೆಶಿ ಇಮೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ..ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಯ್ತೋ ಆಗ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಸ್ತ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 26 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೆ, ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ‌ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರೋಲೆಕ್ಸ್ ವಾಚ್ 9 ಲಕ್ಷ, ಕಾರ್ಟಿಯರ್ ವಾಚ್ 23.90 ಲಕ್ಷ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಟಿಯರ್ ವಾಚ್ 12.06 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಯಾಕೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ‌. ನೀವು ನೂರು ವಾಚ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡೇ ಸದನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಸಚಿವರು ಡಿಕೆಶಿ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ.. ಆದ್ರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹಾಕಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಈ 5 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ..!

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಹ್ಯೂಬ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಇದೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಸದನದೊಳಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋಕೆ‌ಹೊರಟಿದೆ..ನೀವು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೆ..ಇದು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

DK ShivakumarDCMhublot watchDK Shivakumar Watch ControversyKarnataka politics

Trending News