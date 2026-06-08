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Karnataka Cabinet: ಡಿಕೆಶಿಗೆ ತಲೆನೋವಾದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ! ​ 20 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 40-60 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು!

Karnataka Cabinet: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ‌‌ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ  ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 08, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:14 PM IST
Karnataka Cabinet: ಡಿಕೆಶಿಗೆ ತಲೆನೋವಾದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ! ​ 20 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 40-60 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು!

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Prajwal B

Prajwal B

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