DK Shivakumar: ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ (Rajya Sabha and Legislative Council elections) ಬಳಿಕ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (CM DK Shivakumar) ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ (Cabinet Formation) ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಬಿ ಚುರುಕಾಗಿದೆ.ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಸಿಎಂ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ.
ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೀಟು ಕಮ್ಮಿ; 20 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 40-60 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು!
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ವಲಸಿಗರು ಎಂಬ ಮೂರೂ ವಲಯ ಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಿಎಂ ಪಾಲಿಗೆ ಕತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದರೂ ಅಸಮಾಧಾನದ ಸ್ಫೋಟ ಖಂಡಿತ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸದ್ಯ ಕೈ ಪಾಳಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ
ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ..?
ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಪಟ್ಟಿ ತೀರಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ, ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ತನ್ವೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ತೊರೆದು ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕ ಚಲುವ ರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ್ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಅರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಟ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ, ಗುಬ್ಬಿ ವಾಸು, ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸದ್ಯದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್.
ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯು ತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ದುಡಿದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ,ಈ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಅತೃಪ್ತ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಲು ಕೂಡ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ...
ಇನ್ನೂ ಸಚಿವರಾದ್ರು ಮೂವರು ಸಚಿವರು ಖಾತೆ ಕ್ಯಾತೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿ ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.ಇಂದು ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕಚೇರಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು..ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಇಲಾಖೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಗೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ತ್ರಾಸದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೇಗೋ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಸಮಾಧಾನದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.