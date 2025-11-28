ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲು ಡಿ‌.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾರೀ ರಣತಂತ್ರ.. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಗಾಳ !!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಡಿಸಿಎಂ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೈ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಮೂಲಕವೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ದಿಡೀರ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾತ್ರೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಭಾರೀ ರಣತಂತ್ರವಿದೆ. ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದು,ಒಬ್ಬರೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಚದುರಂಗ ದಾಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು.ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರನ್ನ ಹಗಲು,ರಾತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು.ಇದೀಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಗಾಳ ಹಾಕಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅತ್ಯಾಪ್ತರಾಗಿರುವ ಗುರುದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸಪ್ಪಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಗುರುದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗೆ ಅತ್ಯಾಪ್ತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರುದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸಪ್ಪಲ್ ಅವ್ರಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ..
ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ನಾನಾ ಪಟೋಲೆ,ವಿಜಯ ವಡೇಟಿವಾರ್, ಅಮಿತ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರಂತೆ.ಈ ಮೂಲಕ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ನಾಯಕರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಬಾಳಾ ಸಾಹೇಬ್ ಥೋರಟ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.ಈ ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ರೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಹಾದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ.ಈ ಮೂವರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ,ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ, ಲಾಬಿ ಮಾಡಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿವಾಸ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದೆಹಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಂತೆ.ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪರಮಾಪ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟಚ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಐಎಎಸ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ ನಿಧನ: ಹುಟ್ಟೂರು ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ