ಕೊನೆಗೂ ಹಿಡಿದ ಹಠ ಸಾಧಿಸಿದ ಡಿಕೆಶಿ : ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಮೂರು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾದ್ರೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ಗಾಗಿ ಡಿಕೆಶಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೂ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾ ಗಿದ್ದಾರೆ.ತಮ್ಮ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಆಸೆಯನ್ನ ಒಂದೇ ಉಸಿರಿಗೆ ತೋಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ವರಿಷ್ಠನ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಡಿದ್ದು,ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನೇಲ್ಲ ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವುದು ನಿಜ. ಸೊರಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದು, ಮೇಕೇದಾಟು, ಭಾರತ್ ಜೊಡೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಿದ್ದು, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪುನಶ್ವೇತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದೇ ಗುಟುಕಿಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಭರವಸೆಯೇನು ಅನ್ನೋದು ಗುಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಭೂಪೇಶ್ ಬಗೇಲ್, ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಕೈ ಪ್ರಮುಖರು, ಡಿಕೆಶಿ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಸುರೇಶ್ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದ ಆ ಸಭೆ ಯಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ರಾಹುಲ್ ಮುಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಡಿಕೆಶಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಯೇನು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ರು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ಇನ್ನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಕ್ಕ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಮಾತಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ, ಮೊದಲು ಅಸ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸೋಣ, ಆನಂತರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾತು ಎಐಸಿಸಿ ಪಡಸಾಲೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಡಸಾಲೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಸಿಎಂ ಪರವಾಗಿರುವ ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್ ಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಇಂಚಿಂಚೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಂದಿದ್ದೂ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೇನು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ನೀಡುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಅಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದ ವೇಳೆ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ವರಿಷ್ಠರು ಕೊಟ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋದು ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಅನ್ನುವಂತಿದೆ.
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿರುವ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 2028 ಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಎಂ ಕೊಡ್ತೇವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯೂ ನನಗೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ವರಿಷ್ಠರ ಮುಂದೆ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ್ಸಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಟ್ನನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮನದಿಂಗಿತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ವರಿಷ್ಟರು ಈಡೇರಿಸ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡುಬೇಕಿದೆ.