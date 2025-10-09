Bigg Boss ಶೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹೈಡ್ರಾಮಾ : ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನಡೆ ವಿರುದ್ದ ಸಚಿವರೇ ಅಸಮಾಧಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೀಗ ಜಡಿದಿತ್ತು. ಮೂರು ಬಾರಿ ನೊಟೀಸ್ ಕೊಟ್ರೂ ಕ್ಯಾರೇ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೆ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ರು. ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೂ ಹೇರಿತ್ತು.. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೀಗ ತೆಗೆಯೋ ಅಧಿಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣತಿಯಂತೆ ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೀಗ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಂ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಯಾವ ಪುರುಷಾ ರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಂತಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಮರಳಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಡಿಸಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಖುದ್ದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನೂ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೀ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದಿತ್ತು. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬೀಗ ತೆಗೆಸಿದ್ರು ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕುರಿತು ನಾನು ಕೂಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಿಎಂ ಜತೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಬೀಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.