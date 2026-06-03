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ಕನಕಪುರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಪತಿಯವರೆಗೆ!.. ಬಂಡೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ

DK shivakumar political history: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಗಳಿರುವ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಪಯಾಗಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 03, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:04 PM IST
ಕನಕಪುರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಪತಿಯವರೆಗೆ!.. ಬಂಡೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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