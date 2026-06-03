DK shivakumar political history: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಕರುನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಕೆಶಿ 2020ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 2023ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕರುನಾಡಿನ DKS ಡಿಕೆಶಿ ಎಂದೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 1962 ಮೇ 15ರಂದು ಜನಿಸಿದರು.,ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸತತವಾಗಿ ಕನಕಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 1989 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 1999 -2004ರ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.ಇನ್ನೂ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು
ಇನ್ನೂ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋದಡಿ ಇಡಿ ಡಿ.ಕೆಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ48 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು. ಆ ಜೈನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಹ ಡಿಕೆಶಿಯವರೇ ಮಾದ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರನಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಏಕೈಕ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ, ಸಚಿವನಾಗಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯಂತೆ ಕರುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.