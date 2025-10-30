English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ : ಈ ಕಡೆ ಅಹಿಂದ ಸಚಿವರ ಮೀಟಿಂಗ್‌, ರಾಜಣ್ಣ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಆಯೋಜನೆ..!

ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ : ಈ ಕಡೆ ಅಹಿಂದ ಸಚಿವರ ಮೀಟಿಂಗ್‌, ರಾಜಣ್ಣ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಆಯೋಜನೆ..!

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರುವ ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಲ್ಲೋ‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನನಗೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಪ್ತೆ ಅಂಬಿಕಾ ಸೋನಿ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿದ್ದು ಬುಡಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರು ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 30, 2025, 07:15 PM IST
    • ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಿಡಿ ಜೋರಾಗ್ತಿದೆ..!
    • ದಲಿತ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬಲಿತ ಸಚಿವರು..!
    • ರಾಜಣ್ಣ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಆಯೋಜನೆ..!

Trending Photos

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon7
Gajakesari Yoga Benefits
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಹೆನ್ನಾ, ಹೇರ್ ಡೈ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ: ಈ 1 ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೆನ್ನಾ, ಹೇರ್ ಡೈ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ: ಈ 1 ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತೆ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಿಗಳು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ..!
camera icon5
Health Benefits of Eating Dates in Winter
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಿಗಳು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಖರ್ಜೂರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ..!
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್..‌ 2026 ಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಬರೀ ಕನಸು ಮಾತ್ರ!
camera icon5
Gold rate today
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್..‌ 2026 ಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಬರೀ ಕನಸು ಮಾತ್ರ!
ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ : ಈ ಕಡೆ ಅಹಿಂದ ಸಚಿವರ ಮೀಟಿಂಗ್‌, ರಾಜಣ್ಣ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಆಯೋಜನೆ..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯ ಕೂಗು ಜೋರಾಗ್ತಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತ್ರ ಏನೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಘಟಿಸಬಹುದು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಗುಸುಗುಸು ನಡೆದಿದೆ. ಇದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೂ ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳೂ ಜೋರಾಗ್ತಿವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಹಾಗೂ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಪ್ತೆ ಅಂಬಿಕಾ ಸೋನಿಯ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ನಾನೇ ಐದು ವರ್ಷ ಇರ್ತೇನೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನನ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಿಎಂ ಕೂಡ ದೃಡ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಬ್ಯಾಡ್ ಬೀಸೋಕೆ ‌ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಚಿವರು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೂ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮಗ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ದೊರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದ್ದ ದಾವೂದ್‌ ಡಾನ್‌ ಆಗಲು ಆ ಕೊಲೆ ಕಾರಣ!

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ವಿರೋಧಿ ಬಣ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದಲಿತ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಬಲಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಚಿವರು ಪದೇ ಪದೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪರಂ, ಮಹದೇವಪ್ಪ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತ್ರ ಸಂಜೆ ಮಹದೇವು, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಲಂಚ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪರಂ, ಮಹದೇವು, ದಿನೇಶ್ ಹಾಗೂ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.ಇವರೆಲ್ಲರು ಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಬಳಗದಲ್ಲೇ ಗುರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನವರನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿ ಸೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ ಅಹಿಂದ ಸಚಿವರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ತುಮಕೂರಿನ ರಾಜಣ್ಣ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಅಂದು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮದ ನೆಪದಲ್ಲೇ ರಾಜಣ್ಣ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈವೇಳೆ  ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಮಹದೇವಪ್ಪ,ಸ ತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಸಚಿವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ದಲಿತ ಸಮಾವೇಶ,ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗಿಗೆ ಬಲತುಂಬುವ ಪ್ಲಾನ್‌ ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ವರಿಷ್ಟರು ನವೆಂಬರ್ 15 ರ ನಂತರ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್"- ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಿಎಂ ದೇವೇಗೌಡರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಒಂದೊಂದೇ ಪಟ್ಟುಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ದಲಿತ ಸಚಿವರು ಜೊತೆ ಸಭೆ, ಅಹಿಂದ ಸಮಾವೇಶ, ದಲಿತ ಸಮಾವೇಶಗಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್. ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತೀರ ಕಂಟಕ ಎದುರಾದರೆ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೇಲಿಬಿಡುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಕೆಗೂ ಸಿಎಂ ಮುಂದಾದಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 15 ರ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿಎಂ ಕೂಗನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಡೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್‌ ಗೆ ಕೊಡಿ, ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡೋದಾದ್ರೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂಬ ಬಾಣವನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ದಲಿತ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಬಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಚಿವರು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಸೇರ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 15 ರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯೋದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈಗಲೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ವರಿಷ್ಠರ ಕಡೆ ಡಿಕೆಶಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ‌ನಾನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

DK ShivakumarSiddaramaiahCM PostKarnataka CMkarnataka cm post

Trending News