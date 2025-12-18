ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಎಂದ ಡಿಕೆಶಿ: ನನ್ನತ್ರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಬಿವೈವಿ

DK Shivakumar BY Vijayendra Fight: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಡುವೆ ಟಾಕ್ ವಾರ್ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಎಂಬ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹಲಕ್ಣ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಗುಳುಂ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅನುದಾನಗಳೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ.ಅವರ ಕಲೆಕ್ಷನ್,ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫರ್ ಬಿಚ್ಚಿಡಬೇಕಾ..? ಅವರಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಿದ್ದೇ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಂತಾ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು.
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೋ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನನಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ದ ಹೇಗೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಲು ಬರಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಲಿ ಅಂತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.ರಾಜಕೀಯ ಜಟಾಪಟಿಗೂ ಕಾರಣ ವಾಗಿದೆ.ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಕೈ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.