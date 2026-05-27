ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ,ಕೆ.ಸಿ ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಲಿಸಿದ್ರು.ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ ವಚನವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುರ್ಚಿಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ.ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ನಾಡಿದ್ದು ಸಿಎಲ್ ಪಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಗದ್ದುಗೆ ಗುದ್ದಾಟ ದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇ ಮಿರಾಕಲ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದ ಲ್ಲಿದ್ರು.ಆದ್ರೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ.ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಎಂಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಇಳಿಯುವಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರು.ಮೊದಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂದಿ ಮಾತಿ ನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ,ಮರು ಮಾತಾಡದೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿ ದ್ದಾರೆ.ಇದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತೆಯೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಕುರ್ಚಿಯಾಟದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕುರ್ಚಿ ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ರು. ಸಹೋದರ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟು,ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು.ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್,ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಮೂಲಕ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ರು.ವಚನದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು.
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ,ಕೆ.ಸಿ ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಲಿಸಿದ್ರು.ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ ವಚನವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ.ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗೋಗಿದೆ. ವಚನವನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿ ಅಂತಾ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಾವು ಸಿಎಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಪ್ತರ ಘನತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಇದೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೂ ತಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.ಇಡಿ,ಐಟಿ ದಾಳಿಯಾದಾಗಲೂ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿ ಸಿದ್ರು.ಇದೆಲ್ಲವೂ ಡಿಕೆಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಮುದಾಯವಾರು ಮೂರು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸಿ ದ್ರಂತೆ.ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಸಿದ್ದರಾಮ ಯ್ಯ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಡಲಿ.ಯತೀಂದ್ರಗೆ ಸಚಿವಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ.ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ರೂ ಸರಿನೇ.ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಬೇಕು.ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟ ವಚನವನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನುಕಂಪದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು.
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಒಲಿಯೋ ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರತೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಲೆಲ್ಲಾ ಟ್ರಬರ್ ಶೂಟರ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನ ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.ನಿನ್ನೆ ಸಭೆಯ ನಡುವೆ ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ಯವರನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಕೆಶಿ ಪರವೇ ನಿಂತಿದ್ದ ರಿಂದ,ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮುಂದೆ ಬೇರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ.ಹೀಗಾಗಿ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ ಅಂತಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು.ಅದಕ್ಕೆ ಮರು ಮಾತಾಡದೇ ತಲೆಯಾಡಿಸಿ ಸಿಎಂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವ ಕುಮಾರ್,ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಸರ್ಕಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ.ಇತ್ತ ಡಿಕೆ ಬಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದ್ದು,ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.