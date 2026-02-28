ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾದ ಪವರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ : ಸಿಎಂ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಡಿಕೆಶಿ ಆಪ್ತ ಶಾಸಕರು

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿದಿತ್ತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರು, ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವು.. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 6 ರ ಬಜೆಟ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಯ್ತೋ, ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬಂತೋ ಆಗಲೇ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಕನಸು ಆಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಿದೆ. ಆಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಶಾಸಕ ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ 23 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೊಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿರುವ ಫೋಟೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮೆಸೇಜನ್ನ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಡಿಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಶಾಸಕರು ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೊಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರೋ ಇದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆಪ್ತರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ.. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಆಪ್ತ ಶಾಸಕರ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರಿಷ್ಠರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರಂತೆ.
ನಾವು ದಲಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತೀರ. ಅದೇ ಡಿಸಿಎಂ ಆಪ್ತರು ಈರೀತಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲವೇ ಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ವು. ಈದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಉದ್ಬವಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೀಗೇ ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಆಪ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಸಚಿವಾಲಯವೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ,ಯಾರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ.
ಇನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಹೊಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಆಪ್ತ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತೋಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ.. ಡಿ.ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆಗ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಉಳಿದ ಅವಧಿಗಾದ್ರೂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ.. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರೆಡೆಯಾಗ್ತದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ವರಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿದೆಯಂತೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಿಎಂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಂದು 12ನೇ ದಾಖಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿ ವರಿಷ್ಟರ ಭೇಟಿಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಂದೆಡೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವರಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತದೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ಬೇಕು.