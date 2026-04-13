ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ : ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 24 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರಿಷಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್, ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಳಿವೆ.ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಯನ್ನ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ದೆಹಲಿ ಯಾತ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಇನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಅವರನ್ನ ಕೂಡಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ವಿನಯ್ ಕುಲ ಕರ್ಣಿ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸೋಣ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ್, ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜಿಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಜೆ.ಟಿ ಪಾಟೀಲ್, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಎಲ್ಲರು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿಗೆ ಹಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅತ್ತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರು ವರಿಷ್ಠರ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಖರ್ಗೆಯವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸಮಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನೀವು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೇನಂತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೀಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆಂಬ ಮೆಸೇಜನ್ನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಕೆಶಿ ಹೋದವರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರು ಪಕ್ಷದ ಹಣತಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೂ ಹೇಳಿದ್ದರು ಅದ್ರಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಿಡಿಯಾಗಳ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ.. ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ವರಿಷ್ಠರ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸಕರು ವರಿಷ್ಠರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ.