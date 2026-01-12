English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
dk shivakuamr: ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಮು‌ನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಡಿಸಿಎಂ ತಡೆಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.ಇಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ  ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಡಿಕೆಶಿ  ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠ ರಾಹುಲ್ & ಸೋನಿಯಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಮಾಯಾವ‌‌‌ ಕಾಶ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಡಿಸಿಎಂ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಜತೆಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಲು  ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ರೂಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 12, 2026, 07:58 PM IST
ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌

dk shivakuamr: ಸಿಎಂ- ಡಿಸಿಎಂ‌ ಉಪಹಾರ ಕೂಟದ ಬಳಿಕ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ‌ ಚರ್ಚೆ‌ ಮತ್ತೆ ಭೂತಾಕಾರಾ ತಾಳಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ‌ ಅಧಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ‌ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ  ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಸಿಯೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು..ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಿರುವ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಪಥ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಡಿಕೆಶಿ ಪಥ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಬಲ ಕೂಗೆದ್ದಿದೆ.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಡಿಸಿಎಂಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ದೆಹಲಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋನಿಯಾ, ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯಾವಖಕಾಶ ‌‌ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಖರ್ಗೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  SIP ಮೂಲಕ ₹1 ಕೋಟಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸಿದ್ದತೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನವರಿ ೧೭, ೧೮ ರಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾ‌ಂಧಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.ಈ ವಿಚಾರವೇ  ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ‌‌‌ನಿದ್ರೆಗೆಡಿಸಿದೆ‌. ಅದಕ್ಕಾಗಿ  ಇಂದು  ಸದಾಶಿವನಗರದ  ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳ ಸುಮಾರು ೪೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಧೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು.

ಜನವರಿ ೧೬ ರಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ  ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ.ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಡಿಕೆಶಿ ನೇಮಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ  ಡಿಸಿಎಂ ಅಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ  ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ  ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಡಿಸಿಎಂ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನಿಗದಿಗೆ ಮನವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ‌ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರ  ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು..ಎರಡು ಬಾರಿ ಎರಡೆರಡು ದಿನ ಕಾದ್ರೂ ರಾಹುಲ್ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.ನಂತರ ಎರಡನೇ ಭಾರಿ ಮೂರು ದಿನ ಕಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ.‌ಹೀಗಾಗಿ ಪೆಚ್ಚು ಮೋರೆಯಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದರು.ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ‌ ರಾಹುಲ್‌ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸೋನಿಯಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ,ಖರ್ಗೆ,ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಸುತಾರಾಂ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲೋಚಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆಇಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರೂ ಖರ್ಗೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಂತೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಮಾತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.‌ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಶಾಸಕರ ಬಲಾಬಲ‌ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

 ನಾಳೆ  ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈಸೂರು ಮೂಲಕ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ..ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್ ಕೂಡ ಇರಲಿದ್ದು,ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಳೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿಎಂಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅಂದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ,ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಖ ತೆರೆಬಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸರಿ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1,40,000 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ.. ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

