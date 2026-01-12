ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌

dk shivakuamr: ಸಿಎಂ- ಡಿಸಿಎಂ ಉಪಹಾರ ಕೂಟದ ಬಳಿಕ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಭೂತಾಕಾರಾ ತಾಳಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಸಿಯೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು..ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಿರುವ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಪಥ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಡಿಕೆಶಿ ಪಥ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಬಲ ಕೂಗೆದ್ದಿದೆ.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಡಿಸಿಎಂಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ದೆಹಲಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಸೋನಿಯಾ, ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯಾವಖಕಾಶ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಖರ್ಗೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸಿದ್ದತೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನವರಿ ೧೭, ೧೮ ರಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.ಈ ವಿಚಾರವೇ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನಿದ್ರೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಸದಾಶಿವನಗರದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳ ಸುಮಾರು ೪೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಧೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಜನವರಿ ೧೬ ರಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ.ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಡಿಕೆಶಿ ನೇಮಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸಿಎಂ ಅಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಡಿಸಿಎಂ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನಿಗದಿಗೆ ಮನವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು..ಎರಡು ಬಾರಿ ಎರಡೆರಡು ದಿನ ಕಾದ್ರೂ ರಾಹುಲ್ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.ನಂತರ ಎರಡನೇ ಭಾರಿ ಮೂರು ದಿನ ಕಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ.ಹೀಗಾಗಿ ಪೆಚ್ಚು ಮೋರೆಯಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಶಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದರು.ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸೋನಿಯಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ,ಖರ್ಗೆ,ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಸುತಾರಾಂ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲೋಚಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆಇಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರೂ ಖರ್ಗೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಂತೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಮಾತ್ರ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಶಾಸಕರ ಬಲಾಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ನಾಳೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೈಸೂರು ಮೂಲಕ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ..ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್ ಕೂಡ ಇರಲಿದ್ದು,ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಳೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿಎಂಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅಂದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ,ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಖ ತೆರೆಬಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸರಿ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
