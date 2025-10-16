ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ನಡುವೆ ಬಂಡೆ ಬಾಂಬ್ : ಬಿಜೆಪಿ ಆಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಡಿಕೆಶಿ?

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕುರ್ಚಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಡಿಕೆಶಿ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಡಿಸಿಎಂ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ನನಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಡಿಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀರಾ? ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದಿದ್ರು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದೆ.ಆವತ್ತು ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ರು.
ಇನ್ನು ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೇ ದಿವಂಗತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತಾ ಯತ್ನಾಳ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು..ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.ಅವರೇ ವರಿಷ್ಠರ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಕೆಶಿ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ.ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಬರೋದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ಇಬ್ಬರು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದು ಯತ್ನಾಳ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ರು.
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಈಗೇಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಮೂಲಕ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು.. ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು.ಅಧಿಕಾರಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು.ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿ,ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದ್ರು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು.
ಇನ್ನು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಮುಂದಾದಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ.. ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸೋದು, lಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ.ಇದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ .. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದವನು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಟೀಕಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.