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ದೇಶದ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಓದಿದ್ದೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ? ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ್ದ ಧೀಮಂತೆ

 Deve Gowda wife Chennamma education: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಪತ್ನಿ ದಿವಂತಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮ 72 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಇಂದು ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 18, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:21 PM IST
ದೇಶದ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಓದಿದ್ದೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ? ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ್ದ ಧೀಮಂತೆ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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