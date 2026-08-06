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KPSC Explained: ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಿದು ವಿವಾದ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

KPSC: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾರ್ ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ? ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ಮುದ್ರಣದ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ? ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 06, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:11 AM IST
KPSC Explained: ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಿದು ವಿವಾದ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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