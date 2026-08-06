KPSC: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (Karnataka Public Service Commission), ಇತ್ತೀಚಿಗೆ KPSC ಸುದ್ದಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಭಾರೀ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾರ್ ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ? ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ಮುದ್ರಣದ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿರುತ್ತೆ? ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ..
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ಆಯೋಗವು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಲಾಖೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಯೋಗವು ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೆಲಸವೇನು?
ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ, ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಂಡದಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಮುಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದ ಹೆಗಲೇರುತ್ತದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗುವುದು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇವರ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲವಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರೇ ಸೂತ್ರಧಾರಿಗಳು
ಆಯೋಗವು ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಜನ ನೀಡುವುದಾಗಲೀ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವುದಾಗಲೀ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯದಂತೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಕೇವಲ 5 ಶೇಕಡಾಗೆ ಇಳಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ಅಂಕ, 1:3 ಮತ್ತು 1:1 ಲಿಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣದ ಭದ್ರತೆ.. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಓದುವ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಮೆರಿಟ್ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ವಿವಾದವೇನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಎಸ್. ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನುಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ (ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್/ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಕಲಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಪರಿಣಾಮ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇನ್ನು ವೆಟರನರಿ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್, OMR ಉತ್ತರಪತ್ರಿಕೆ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್, ನಕಲು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹುದ್ದೆಗೆ 80 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಲಂಚ ಕೇಳುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ನೀಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.