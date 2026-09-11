/ಅನಧಿಕೃತ ನಾಡಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಾ? ನವೆಂಬರ್ 1ರೊಳಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಜೈಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ನಾಡಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಬರುವ ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಒಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ನಾಡಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, "ನನಗೂ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವನಾಗುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಮರ ಬೆಳೆಯುವ ಕುರಿತು ನಾನು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಡಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಸರಂಡರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಅನೇಕರ ಬಳಿ ಅನಧಿಕೃತ ಬಂದೂಕುಗಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ" ಎಂದರು.
ಇಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ನಾಡ ಬಂದೂಕುಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ ಅನಧಿಕೃತ ಬಂದೂಕು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು:
ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾವು ಯಾರೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ತೀರಾ ಅತಿರೇಕದ ನಡವಳಿಕೆ ಬೇಡ. ಕಾಡಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.