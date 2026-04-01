ವೈದ್ಯೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ನೀರಾನೆಗೆ ಬ*ಲಿ ಪ್ರಕರಣ : ಪೋಷಕರ ವಿಚಾರಣೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡುರಾತ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ನೀರಾನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಸಿಸಿಎಫ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ವರದಿ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಇನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾವಿನ ಕುರಿತಂತೆ ತುಂಗಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿನ ದಿನ ಪೊಲೀಸರು ಯುಡಿಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ದೃವ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶೈಲಜಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪೋಷಕರು ಅಷ್ಟು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನು ಸಫಾರಿಯ ನೀರಾನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ. ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಓ ಪಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ವಿತ್ತು.. ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸಫಾರಿಗೆ ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಗಳು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಇಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆಬಹುದಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ ನಂತರ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಎಸ್ಓಪಿ ನಿಯಮ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ನೀರಾನೆ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಮರಾಕ್ಷರ್ ರವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಡಿ ಅಮರಾಕ್ಷರ್ ರವರು ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಕ್ಷಾರವರ ಪೋಷಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದಿದೆ.