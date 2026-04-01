ವೈದ್ಯೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ನೀರಾನೆಗೆ ಬ*ಲಿ ಪ್ರಕರಣ : ಪೋಷಕರ ವಿಚಾರಣೆ

ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವೈದ್ಯೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ನೀರಾನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೋಷಕರು ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತುಂಗಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನನ್ನು ಪೋಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಪೋಷಕರು ಸಫಾರಿಯ ಇಡಿ ಅಮರಾಕ್ಷರ್ ನಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 1, 2026, 04:08 PM IST
    • ತುಂಗಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪೋಷಕರು ಹಾಜರ್
    • ಮಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ದುಃಖಿತರಾದ ಕುಟುಂಬ
    • ಪೋಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಓಪನ್

Trending Photos

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜೇಬಿನಿಂದ ನೀಲಮಣಿ ತೆಗೆದು ಕೈ ಧರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌..! ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ
camera icon5
Salman Khan blue sapphire ring
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜೇಬಿನಿಂದ ನೀಲಮಣಿ ತೆಗೆದು ಕೈ ಧರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌..! ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ
ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಕೂಪರ್ ಕಾನ್ನೋಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಆಟಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಧೂಳೀಪಟ!
camera icon6
PBKS vs GT Match Highlights
ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಕೂಪರ್ ಕಾನ್ನೋಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಆಟಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಧೂಳೀಪಟ!
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ..! ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ..
camera icon5
ASTROLOGY
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ..! ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ..
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು
camera icon6
President of India
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿಸಿಂಹಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡುರಾತ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ನೀರಾನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಸಿಸಿಎಫ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ವರದಿ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಇನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾವಿನ ಕುರಿತಂತೆ ತುಂಗಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿನ ದಿನ ಪೊಲೀಸರು ಯುಡಿಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಸಮೀಕ್ಷಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ದೃವ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶೈಲಜಾ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪತ್ನಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗಂಡಸರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ : ಖ್ಯಾತ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಹೇಳಿಕೆ

ಇಂದು ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪೋಷಕರು ಅಷ್ಟು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನು ಸಫಾರಿಯ ನೀರಾನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ. ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಓ ಪಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ವಿತ್ತು.. ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸಫಾರಿಗೆ ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಗಳು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಇಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆಬಹುದಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ ನಂತರ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಎಸ್ಓಪಿ ನಿಯಮ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ನೀರಾನೆ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಶೈಲಜಾ ಭಾವುಕರಾದರು.

ಸಫಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಮರಾಕ್ಷರ್ ರವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಡಿ ಅಮರಾಕ್ಷರ್ ರವರು ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಕ್ಷಾರವರ ಪೋಷಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

