ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಟೀ ಕುಡಿದ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೈಕೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬ ನೀಲಗಿರಿ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮನಸೋಯಿಚ್ಚೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ್ (40) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ಮುನಿರಾಜ್ (41) ಎಂಬಾತನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೂರ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮೇ 12 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ಮುನಿರಾಜ್ ಅಪ್ಪಕಾರನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಟೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಎಂದಿನಂತೆ ಟೀ ಕುಡಿದ ಮುನಿರಾಜ್, ಮತ್ತೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೀ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಮಂಜುನಾಥ್, 'ಈಗಾಗಲೇ ₹200 ಹಳೆ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಮೊದಲು ಆ ಹಣ ಕೊಡು" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹಳೇ ಸಾಲ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾದ ಮುನಿರಾಜ್ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಸಿ ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಗಲಾಟೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೈಕೋ ಮುನಿರಾಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೀಲಗಿರಿ ಮರದ ದೊಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಮನಸೋಯಿಚ್ಚೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಲೆಯ ಒಳಗಿನ ಗಾಯ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿನ್ನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಮುನಿರಾಜ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಕೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವನು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮುನಿರಾಜ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜಾಮೀನು (ಬೇಲ್) ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಈತ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆಗಡುಕ ಮುನಿರಾಜ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.