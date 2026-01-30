English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗನ್‌ನಿಂದ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 30, 2026, 05:57 PM IST
Bangalore businessman: ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್‌ (Confident Group) ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ರಾಯ್‌ ಸಿ.ಜೆ (Dr. Roy CJ) ಅವರು ಗನ್‌ನಿಂದ ಫೈರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ರಾಯ್‌ ಸಿ.ಜೆ ಅವರು ಗನ್‌ನಿಂದ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರ ಸಾವಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.    

ಇಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (ಐಟಿ) ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Air Taxi; ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಲಿದೆ ಏರ್‌ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ.. ಎಷ್ಟು Km ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ, ಇದರ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್‌ ಹೇಗಿವೆ?

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆಗಿದ್ದರು. ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವದಿಂದ 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರು.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಿಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Dr Roy CJDr Roy CJ incidentLandford RoadBengaluruDr Roy CJ no more

