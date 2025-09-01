English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ 111 ಕುರಿಗಳ ರೋಚಕ ರಕ್ಷಣೆ

Yadgir district: ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲಿನಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ 111 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 1, 2025, 11:28 AM IST
  • ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಕುರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ..!
  • ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ 111 ಕುರಿಗಳು ರಕ್ಷಣೆಯೇ ರೋಚಕ..!
  • ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲಿನಗಡ್ಡಿ ಬಳಿಯ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ.

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ 3 ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ..!
camera icon6
Chanakya Niti
ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ 3 ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಡ..!
&quot;ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿರುವುದು ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಷ್ಟೇ&quot;.. ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
camera icon5
Salman Khan views on women
"ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿರುವುದು ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಷ್ಟೇ".. ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ 26 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ! 60ರ ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ 33ರ ಯುವತಿ
camera icon8
Milind Soman love story
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ 26 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ! 60ರ ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ 33ರ ಯುವತಿ
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ 111 ಕುರಿಗಳ ರೋಚಕ ರಕ್ಷಣೆ

Yadgir district: ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಲಿನಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ 111 ಕುರಿಗಳು ಸಿಲುಕಿದ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೋಟಿ ಮ್ಯಾಳಿ ಹಾಗೂ ಬಂಗಿ ಮ್ಯಾಳಿ ನಡುಗಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಯಲು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾದ ಕುರಿಗಳು ಅಚಾನಕ್ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡವು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 9 ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದುವುದು ಕುರಿಗಾಯಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಕುರಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು.

ಸ್ಥಳೀಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಸಾಗರ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುರಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೀರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಕುರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿಗಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ತಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ದುರಂತ ತಪ್ಪಿದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Krishna river rescue111 sheep strandedYadgir district newsBasavasagar dam water releasesheep rescue operation

Trending News