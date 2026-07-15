ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನವಿರಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ವಿಳಾಸದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಲೆದಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ (DL) ಕೇವಲ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿನ ಮಾನ್ಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಎಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾಗರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) 'ಪರಿವಾಹನ್ ಸೇವಾ' ಮತ್ತು 'ಸಾರಥಿ ಪರಿವಾಹನ್' ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪರಿವಾಹನ್ ಸೇವಾ / ಸಾರಥಿ ಪರಿವಾಹನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಎಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ RTO ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನೀವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೇವಲ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಡಿಎಲ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೇನು? ಅದರ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಡಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನವೀಕರಿಸಲು ಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳೇನು?
ಡಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು OTP ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಕ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:-
ಹಂತ - 1: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು, ಮೊದಲು ಪರಿವಾಹನ್ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಬಳಿಕ, ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ 'ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳು' ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ - 2: ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಹಂತ - 3: ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಥಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿದ ನಂತರ, 'ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ 'ಸಲ್ಲಿಸು' ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ - 4: ಈದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ OTP ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
ಹಂತ - 5: ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ; ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ.
ಹಂತ - 6: ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ.