ಗಣಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ ವೇದಾವತಿ ಹಗರಿ, ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ: ಜೀವಜಲವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪರದಾಟ..!

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ನೀರಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದ ವೇದಾವತಿ–ಹಗರಿ ನದಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಪರದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳು ವೇದಾವತಿ–ಹಗರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ನದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಗರಿ, ಮೋಕಾ, ಕರ್ಚೇಡು, ಬಸರಕೋಡು ಹಾಗೂ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳೂರು, ಊಳೂರು, ಉತ್ತನೂರು, ಮಾಟಸೂಗೂರು, ಕೂರಿಗನೂರು, ಬೂದುಗುಪ್ಪ, ಕೆ.ಬೆಳಗಲ್ಲು, ಹೀರೇಹಾಳು, ರಾರಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಗರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಅಪರೂಪದ ಮೀನುಗಳ ಸಂತತಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ನದಿತೀರದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಕೂಡ ಬತ್ತಿಹೋಗಿದ್ದು ಎಚ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹಾಗಲೂರು, ದರೂರು, ಕರೂರು, ಗೋಸಬಾಳು ಭಾಗದ ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. “ವೇದಾವತಿ–ಹಗರಿ ನದಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೈತರಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣಿನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹರಿಯೋ ನದಿ ವೇದಾವತಿ ಹಗರಿ ನದಿ ಆಗಿದೆ.. ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರೋ ವೇದಾವತಿ ಒಡಲು ಸದ್ಯ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ..ಬತ್ತಿದ ನದಿಯಲ್ಲಿ 20-30 ಅಡಿ ಹೊಂಡ ತೋಡಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ.. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ HLC, LLC ಕಾಲುವೆಗಳಿವೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ... ಬೈರಾಪುರ, ಗುಡುದೂರು ಕಾಲುವೆಗಳ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮೂಲಕ ವೇದಾವತಿ ಹಗರಿ ನದಿಗೆ 2ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 400 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಎಸ್ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನದಿ–ಹಳ್ಳಗಳು ಬತ್ತಿರುವುದು ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.