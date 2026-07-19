/ರಾಜ್ಯದ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ : ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎದುರಾಗಿರುವ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಡಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಿಎಂ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಫೀಲ್ಡಿಗಿಳಿದು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 158 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಯಂತೆ. 20 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ತೀರ್ವ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆಯಂತೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 60% ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ.. ಶೇ25 ರಷ್ಡು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ 40% ಮಾತ್ರ ನೀರಿದೆ. 27450 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.. ಕುಡಿಯುವನೀರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು 1 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಡಿಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 379 ಕೋಟಿ ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗುಳೆ ಹೋಗುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಜಿರಾಂಜಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.