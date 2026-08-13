/ಬರದ ನಾಡು ಪಾವಗಡದಿಂದ ಕೇರಳದ ಪಟ್ಟಣಂತಿಟ್ಟ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವು

ಬರ ಪೀಡಿದ ಪ್ರದೇಶವೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ನಾಡು ಪಾವಗಡ ಇದೀಗ ಕೇರಳದ ಪಟ್ಟಣಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ನೆರವಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕೇರಳದ ಜನರಿಗೆ ಪಾವಗಡದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಮಹಾ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಿಟ್ಗಳ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ಸಂಕಷ್ಟಕೊಳಗಾದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿದೆ.
40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಪಾವಗಡ:
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕನಸಿನ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮ, ಇದೀಗ ಕೇರಳದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದೆ. ಪಟ್ಟಣಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾವಗಡದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ, ಹಿಟ್ಟು, ಬೇಳೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಸಾಂಬಾರು ಪದರ್ಥಗಳು, ಬಟ್ಟೆ, ಟಾರ್ಪಾಲು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
₹6,000 ಮೌಲ್ಯದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಿಟ್ಗಳು:
ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ.
ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಪಾವಗಡದಿಂದ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಗುಜರಾತ್ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸೇವಾ ಪಯಣ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುನಾಮಿ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಪ್ರವಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜಾಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೇರಳದ ಪಟ್ಟಣಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ದಿನದ ನೆರವು ನೀಡಿ ಕೈಬಿಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಆಶ್ರಮದ್ದಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಜಪಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ರೂಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಶ್ರಮದ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಿಸಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಒಳಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ನಿಜವಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಆಶ್ರಮದ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಜಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾವಗಡದ ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಮದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು.
ಬರದ ನಾಡು ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಪಾವಗಡದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಟಿರುವ ಈ ನೆರವು, ಕೇರಳದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳದ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಗಡಿ, ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಂತರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.