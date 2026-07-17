ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ನಿನೋ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬರಗಾಲದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ಸೌಧವಾದ ವಿಧಾನಸೌದಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದೆ. ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಖಾಲಿ ಜಲಾಶಯಗಳು, ಬೆಳೆಗೂ ನೀರಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿತ ಬಳಕೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ಫ್ಯಾನ್, ಗಣಕಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಂದಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವುಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ನಷ್ಟವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿದ್ಯುತ್ನಂತಹ ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕುರಿತಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ವೇಚ್ಛಾ ಮನೋಭಾವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ನೊ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲ ಮೊದಲಾದ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಜೀವಜಲವಾದ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಎಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ:
ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಸಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ನವೀಕರಿಸಲಾಗದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಅಪವ್ಯಯ ಮಾಡದೇ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪವ್ಯಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ:-
1. ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ/ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತೆರೆದಿಡಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಭದ್ರತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
2. ಸಚಿವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು, ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ "ಡಿ" ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ವೇಳೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು (Switch Off) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್-ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಪವ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿ.ಆ.ಸು. ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ), ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ), ಇವರು ಮೇಲ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಆಗಿಂದ್ದಾಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿ.ಆ.ಸು. ಇಲಾಖೆ. ಇವರಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
3. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು (Switch Off). ಅಲ್ಲದೇ, ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವುದು.
4. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದ ಕೊಠಡಿ/ಉಪ ಕೊಠಡಿ (Anti Chamber) ಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ವಿಚ್ನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.
ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ
5. ಸಂಜೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತೆರಳುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು, ಫ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
6. ಸಂಜೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತಡವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ನೌಕರರು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು, ಫ್ಯಾನಗಳನ್ನು
ಆರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಅಲ್ಲದೇ ವಿದ್ಯುತ್ಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
7. ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಚಾರ್ಜ್್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು.
8. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್ಗಳನ್ನು 24-26C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
9. ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಸಭಾ ತಯಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಭೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು (Switch Off). ಈ ಕುರಿತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ವಿದ್ಯುತ್) ಇವರಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
10. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಂದಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.
11. ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ವೀಚ್ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ/ಸಮಾರಂಭ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚು ಆಗುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸದೇ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವಿಚ್ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
12. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ:
ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರತಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ನೀರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪಕರಣಗಳ ದುರಸ್ಥಿಯಿಂದ ನೀರು ಪೋಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ಕಟ್ಟಡಗಳು) ಹಾಗೂ ಸಿ.ಆ.ಸು. ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
13. ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ (Taps) ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು Water Aerators ಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
14. ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
15. ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಆಫ್ (Ott) ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು (Rest Rooms) ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ Motion Censors ಅಳವಡಿಸುವುದು.
16. ವಿಧಾನಸೌಧ/ವಿಕಾಸಸೌಧ ಮತ್ತು ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿ/ಫ್ಯಾನ್/ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸದೇ (Switch Off) ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತೆರಳಿದಲ್ಲಿ, ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಲು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಭದ್ರತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಆಗಿಂದ್ದಾಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿ.ಆ.ಸು. ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ (ವಿದ್ಯುತ್), ಇವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಛೇರಿಗಳು ಸಹ ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಮಿತಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.