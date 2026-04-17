ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ದ್ವೇಷದ ಕಿಡಿ: ಗೆಳೆಯನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ!

 ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ವಾಸಿಗಳು, ಅವ್ರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ. ನಿನ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ನಶೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಷಯ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಂತಹದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 17, 2026, 10:03 PM IST
  • ಹಳೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದಲೇ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊಲೆ
  • ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಊಟಕ್ಕೆಂದು ಕರೆದೊಯ್ದ ಮೋಹನ್ ಕೊಲೆ
  • ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿಸಿ ಬಡಿದು ಕೊಂದ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಏರಿಯಾದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ವಾಸಿಗಳು, ಅವ್ರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ. ನಿನ್ನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ನಶೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಷಯ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಂತಹದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..

ಹೌದು, ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ಅಂತ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಂಗಸಾದನಪಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಜಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಮನೋಜ್ ನಿಂದ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಮೋಹನ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮನೋಜ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರೂ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಶೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹಳೇ ವಿಷಯವೋ ಅಥವಾ ಅಂದಿನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯೋ ಕಿರಿಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.ಮಾತು ಮಿತಿಮೀರಿ ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜಗಳ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೆಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮೋಹನ್ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗುದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೋಹನ್, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.ಮಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಎಂಎಂ ಬಾರ್ ಹಿಂಭಾಗದ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಮಧು ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಎಂಬುವವರು ಮೃತ ಮೋಹನ್ ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೃತ ಮೋಹನ್ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸೈಜು ಕಲ್ಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಜಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

(ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಹನ್)

ಇನ್ನೂ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೃತ ಮೋಹನ್ ಹಸುವನ್ನುಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮನೋಜ್ ಮತ್ತು ಮಧು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.  ಆದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬದಲು ಮಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಎಂಎಂ ಬಾರ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಎಣ್ಣೆ, ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಖರೀದಿಸಿ ಸಮೀಪದ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ನಶೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಗೌರವ ಕೊಡದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮನೋಜ್ ಕಿರಿಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮೃತ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಮೋಹನ್ ಮೇಲೆ ಮನೋಜ್ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಮೋಹನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೈಜು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಇನ್ನೂ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಸಹವಾಸ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮೃತ ಮೋಹನ್ ನನ್ನು ಕೋಲಾರದ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.   ಇದೇ ತಿಂಗಳು 1ನೇ ತಾರೀಖು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಸಿಂಗಸಾದನಹಳ್ಳಿ ಮೋಹನ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಆನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದ ಮನೋಜ್ ನಿನ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಧು ಜೊತೆ ಊಟಕ್ಕೆಂದು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಬಾರ್ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತ ಮೋಹನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ R15 ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದನು. ಆದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಹೊಡಿಸಲು ಅವನೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೋಹನ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಿಕ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದ ಅಮಲು ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದಿದೆ. ಅತ್ತ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.ಸದ್ಯ ಕೊಲೆ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಜಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಸ್ಪಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಜಾಪುರ ಪೋಲಿಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

