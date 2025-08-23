English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dussehra Holiday: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಜೆ: ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ...!

dussehra 2025 school holidays: ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸತತ 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 23, 2025, 10:47 AM IST
    • ಹಬ್ಬಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಮನೆಮಾಡುತ್ತದೆ
    • ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸತತ 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ

Dussehra Holiday: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಜೆ: ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ...!

dussehra 2025 school holidays: ಹಬ್ಬದ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದಸರಾದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಮನೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಂಡಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸತತ 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಗಗನ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ..! ಕೇವಲ 13,396 ರೂ.ಗೆ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಬಂಗಾರ..! ನಂಬೋಕು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ದರ ಕುಸಿತ

ಇದರಿಂದ, ಮಕ್ಕಳು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ರಜಾದಿನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದಸರಾವನ್ನು 02 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ದಸರಾ ರಜೆ ಯಾವಾಗ?

ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದಸರಾ ರಜೆಗಳು 9-10 ದಿನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ರಜೆಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು.

ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ?

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ - ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಬಿಹಾರ - ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ - ಇಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ರಜೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ - ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ದಸರಾ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಜೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ದಸರಾ ರಜೆಗಳು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತದೆ?

ರಜಾದಿನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟಮಿಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ದಸರಾದವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ರಜೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ನಡುವೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯ ಸ್ವಯಂ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಸರಾ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ದೀರ್ಘ ರಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ನಡುವೆಯೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

