E Swathu Lokayukta Raid Chamarajanagar: ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೂ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಜೂನ್ 2, 2026) ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಗರಸಭೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿ ಅಬೀಬ್ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಾಗರಾಜು ಎಂಬವರು ತಂದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಿವೇಶನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿದರೂ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾನಾ ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, 25 ಸಾವಿರ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಲಂಚದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ನಾಗರಾಜು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಗಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಒಟ್ಟು 25 ಸಾವಿರ ಹಣ ಪಡೆಯುವಾಗ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಬೀಬ್ ರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ₹25 ಸಾವಿರ ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಲೋಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದಲ್ಲಾಳಿ ಸೇರಿ ಮೂವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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