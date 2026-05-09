Saharsa-Yesvantpur Train: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಸಹರ್ಸಾ - ಯಶವಂತಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಜುಲೈವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ!
Saharsa-Yesvantpur Train: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಹರ್ಸಾ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಹರ್ಸಾ - ಯಶವಂತಪುರ ವೀಕ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ 9 ಟ್ರಿಪ್ಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 05551/05552 ಸಹರ್ಸಾ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಯಶವಂತಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ - ಸಹರ್ಸಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆಗಳಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಹರ್ಸಾ ಮತ್ತು ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲು ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 05551 (ಸಹರ್ಸಾ - ಯಶವಂತಪುರ): ಮೇ 14 ರಿಂದ ಜುಲೈ 09 ರವರೆಗೆ.
ಹಾಗೂ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 05552 (ಯಶವಂತಪುರ - ಸಹರ್ಸಾ): ಮೇ 17 ರಿಂದ ಜುಲೈ 12 ರವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಸಹರ್ಸಾದಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 05551 ಸಹರ್ಸಾ – ಯಶವಂತಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ಮೇ 14, 2026 ರಿಂದ ಜುಲೈ 09, 2026 ರವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.
ಅಂತೆಯೇ, ಮರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 05552 ಯಶವಂತಪುರ - ಸಹರ್ಸಾ ವಿಶೇಷ ರೈಲು, ಮೇ 17, 2026 ರಿಂದ ಜುಲೈ 12, 2026 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 09 ಟ್ರಿಪ್’ಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಒಟ್ಟು 24 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಎಸಿ 3–ಟೈರ್, 14 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 4 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ 2 ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್’ಡಿ ಬೋಗಿಗಳು ಇರಲಿವೆ.