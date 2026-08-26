/ನೀವಿನ್ನೂ ರೇಷನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ e-KYC ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಕೇವಲ 6 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ / ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಎಲ್ ಎಂಬ ಎರಡು ರೀತಿಯ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವಿನ್ನೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ e-KYC?
ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯೇ e-KYC. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ e-KYC ಎಂದರೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರು ತಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ e-KYC ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
* ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ e-KYCಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
* ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
* ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
* ಅರ್ಹರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.
* ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೂ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಹ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ʼಆರುʼ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ e-KYC ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದುವೇ..
Mera e-KYC App ಹಾಗೂ Aadhaar Face RD App
ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-
ಹಂತ - 1: ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ತೆರೆದು Aadhaar Face RD App ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ.
ಹಂತ - 2: ಬಳಿಕ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ Mera e-KYC App ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ - 3: ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ Karnataka ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರೆದು e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ - 4: ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲವೇ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಹಂತ - 5: Aadhaar Face RD App ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮುಖವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ-ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಂತ - 6: Mera e-KYC Appಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ e-KYC ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
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