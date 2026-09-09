/ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್! ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ, ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಇಡಿ; 18 ಕಡೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ರೇಡ್!

Satish Jarkiholi ED Raid: ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಬುಧವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರ ನೂರು ದಿನ ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ನೀಡದೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಸಿರುವ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹತ್ತಾರು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಅಥಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರಿಯ ಪತಿ ವೈ.ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ವೈ.ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಬಕಾರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಜೂನ್ 25ರಂದು ವೈ.ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
18 ಅನಧಿಕೃತ ಬಾರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪಾತ್ರವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವೈ.ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ವೈ.ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇದೀಗ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಾಶಿವನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸ, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 15 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೈ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಯಾರು?
- ಮೂಲತಃ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ.
- ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಂಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ಪತಿ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಅಳಿಯ.
- ಹಿಂದೆ PSI ಆಗಿದ್ದು, ನಂತರ KAS ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪ ಏನು?
ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ FIR ಆಧರಿಸಿ ED ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
- ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
- ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನೀಡಲು, ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಲಂಚ
- ಪ್ರತಿ ಬಾರ್ನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಹಣ ವಸೂಲಿ
- ವಿದೇಶಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಹವಾಲಾ ಲಿಂಕ್
- ಬೆನಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್, ಆಸ್ತಿ, ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ
ED ದಾಳಿ - ಜೂನ್ 24, 2026
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ TV ಸೆಂಟರ್ ನಿವಾಸ, ಮೈಸೂರು ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ ನಿವಾಸ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಮಿಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ 14 ಕಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. 24 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶೋಧ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಂಜುನಾಥ್ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ರು.
ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು?
ED ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಾರ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು.
- 5.5 ಕೋಟಿ ನಗದು
- 7.8 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ
- 3.3 ಲಕ್ಷ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ
- ಒಟ್ಟು 13.30 ಕೋಟಿ ಚರಾಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ
- ಬೆನಾಮಿ ಬಾರ್ ಪತ್ರ, ಲಂಚದ ಲೆಕ್ಕದ ಡೈರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಪತ್ತೆ