  • ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ..!

ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ..!

ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌‌ ಮತ್ತು ನಲಪಾಡ್‌ಗೆ‌ ಸೇರಿದಂತಹ ಮನೆಗಳ‌ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೇ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಇ.ಡಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಹಿತೈಶಿಗಳಿಗು ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬೆವರಿಳಿಸಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 20, 2026, 07:35 PM IST
    • ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ..‌
    • 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಿ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.. ‌
    • ಇ.ಡಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಹಿತೈಶಿಗಳಿಗು ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬೆವರಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಂದಿಗೂ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ... ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
camera icon6
Chemical Ripened Banana
ಎಂದಿಗೂ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ... ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌‌ ಕೊಟ್ಟ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ..
camera icon9
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌‌ ಕೊಟ್ಟ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ..
ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ!?
camera icon6
Aadhaar card link
ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ!?
ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.. ಜೈಲಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ!.. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಮೃತಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಣವ್ ಗೌಡ
camera icon6
Amruthadhaare villain
ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.. ಜೈಲಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ!.. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಮೃತಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಣವ್ ಗೌಡ
ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮನೆ, ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿ ಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಅಶೋಕನಗರದ ನಿವಾಸ, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ನಿವಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಐದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಹುಕೋಟಿ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶ್ರೀಕಿ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ‌ ಆರೋಪ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳ (SIT) ನಲಪಾ ಡ್ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿತ್ತು. ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ನಲಪಾ ಡ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ಲೈ91 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ: 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆತಂಕ

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ‌ ಅಲ್ಲದೇ ಮಾಜಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಖೀಬ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಸೂರ್ ಆಲಿ ಖಾನ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಇ‌.ಡಿ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರಕಣದ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಶ್ರೀಕಿಯ ಜಯನಗರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೂ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಲಪಾಡ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿಗೆ ಆ 10 ಲಕ್ಷ ಕಾರಣಾನಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.. 2020 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಿ @ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ ಐ ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು/ಅಶೋಕನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶೋಧಾ ದೇವಿ ಎಂಬುವವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು, ಶ್ರೀಕಿ, ರಾಬಿನ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ, ಅಜೀತ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ ಮೇಲೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು, 28 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 45 ಲಕ್ಷ ಬರೋದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಮಾತು ನಂಬಿ 28 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಅಜಿತ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಯಶೋಧಾಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಲಾಭ ನೀಡದೆ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಂಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ನಲ ಪಾಡ್ ಹೆಸರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧರಿಸಿ ದರ ನಿಗದಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ SITಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಹೋದರ ಓಮ ರ್ ನಲಪಾಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ,ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಲಪಾಡ್ ಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದ. ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಬೆ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಿ, ಬಾಂಬೆ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ನಲಪಾಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಎಸ್ ಐ ಟಿ  ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ನಲಪಾಡ್, ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹಣ ರಿಕವರಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ‌ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸದ ಎಸ್ ಐಟಿಯು, ನಲಪಾಡ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ರೂ ನಲಪಾಡ್ ಆರೋಪಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮೀನಾ ಮೇಷ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಇ‌ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಇಳಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಆಯಾಮ ಗಳಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯು ಸಹ ತಲಾಶ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾವು‌ದಾದರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆ ಇದ್ರು ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಿ‌ದ್ದರು ಸಹ ಅದು ತಪ್ಪೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ‌ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

