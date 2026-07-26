/Pralhad Joshi net worth: ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಾರಿಲ್ವಾ?

Pralhad Joshi Assets: ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆಯ 13ನೇ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು,ಇದೀಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತೆರೆವಾದ ಕಾರಣ ಈಗ ಮೊತ್ತೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೆಗಲೇರಿದೆ.
ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ (Dharmendra pradan) ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಲೆಬಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.ಸದ್ಯ ಇವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯನ್ನ (Prahlad Joshi) ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?
ಸಂಸದೀಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ 1983 ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಕಾಡಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ (ಬಿಎ) ಪದವಿ ಪಡೆದರು.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು 1949 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹21 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು
ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹11.24 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜೋಶಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹86.39 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೇರಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಜೋಶಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹2.72 ಕೋಟಿ, ಪತ್ನಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹5.93 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹32.03 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ಷೇರು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಅಥವಾ ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಧಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ?
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು 2024 ರ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6.92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು 53.38 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಸಂಬಲ್ಪುರ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನ್, ಅವರು 2.32 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 32.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಸುಮಾರು 1.99 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು 1.40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ 92.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೃದುಲಾ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು 4.33 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20.58 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 4.13 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಮಗಳು ನೈಮಿಶಾ 25.29 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಮಗ ನಿಶಾಂತ್ 1.63 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 6.92 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಇರುವ 53.38 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಳೆದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 6.39 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.