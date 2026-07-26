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  • /Pralhad Joshi net worth: ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಾರಿಲ್ವಾ?

Pralhad Joshi net worth: ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಾರಿಲ್ವಾ?

Pralhad Joshi Assets: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಗೆಲೇರಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಅವರ ಆಸ್ತತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 26, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:24 AM IST
Pralhad Joshi net worth: ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್‌ ಜೋಶಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಾರಿಲ್ವಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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