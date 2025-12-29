ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ವಿಜಯೆಂದ್ರ

ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ.ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವರ ಕೊರಗಿಗೆ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.ಕಾರಣ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.ಇದೇ ಜೋಶ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪುರೇಷೆ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವಾಗಲಿದೆ.
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೀರ ಸಪ್ಪೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೊರಗು ಪಕ್ಷದೊಳಗೇ ಗುಸುಗುಸು ಪಿಸುಪಿಸು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು.ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಕ್ಷಣ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಳೆದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಧಾಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರವಾಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ಆಗದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಈ ನಡುವೆ ಜನೆವರಿ 5 ರಂದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿರುವುದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲನೀಡಲು ಇದುವೇ ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನುವುದು ಹಿರಿಯರ ಅಂಬೋಣ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೇ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುರುಪು ನೀಡಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾವನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ, ಮುಂಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ, ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಆಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಅನುಮಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಾನು ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈಕೊಡವಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ಜನಾಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆ ಬಳಿಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಮಲ ಕಲಿಗಳು ಈಗ ಜನಸಮೂಹದ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.