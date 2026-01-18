ಮುಂದುವರೆದ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಾವಳಿ, ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ

ಹಾಸನ. ಖಾಸಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರೂ ಅವರು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಚಾಳಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ..ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕೋದನ್ನಂತೂ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ..ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ಕಾಲಾವಾಕಾಶ ಬೇಡಕೊಂಡ್ರೂ ಖಾಸಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂ.ನಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರುಣೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ.. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿದೆ.ಅದೇನಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಹೌದು, ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಖಾಸಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ.ಇವರು ಹಾಕೋ ಬಡ್ಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಡವರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರೇನಾದ್ರು ಇವರ ಬಳಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಂತು ಕನಸಿನ ಮಾತು.ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲವೂ ಓಕೆ. ಏನಾದ್ರು ಸಾಲ ತೀರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತೋ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವರ ಅಸಲಿಯತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೊರಟಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನಸ್ಸ ನವರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬಡ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳ ಹೆಸರು ಸಣ್ಣಯ್ಯ(80) ಜಯಮ್ಮ(75), ಇವರು ಕೆಲ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈಕ್ವಿಟಾಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಮೊದ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗೇ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಗನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ರ್ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ಸಣ್ಣಯ್ಯಗೆ ಖಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾಗಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವಂತೆ.
ಇದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕಿರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಜಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಆದೇಶ ತಂದು ಇದ್ದ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮುರುಕಲು ಮನೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಗಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿ ಇದರಿಂದ ದೃತಿಗೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಮಯ ನೀಡಿ ಎಂದು ಅಗಲಾಚುತ್ತಿರೋ ಈ ವೃದ್ಧರ ಮನವಿ ಕಂಡ್ರೆ ಎಂತಹವರಿಗೂ ಕರುಳು ಕಿತ್ತು ಬಾರದೇ ಇರುವಂತಿದೆ ಇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕರುಣೆ ತೋರದೆ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಸರೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗಳ ರಕ್ಕಸ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೊ ಇಂತಹ ಪಾಪದವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಡುತ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಸಹಜ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.