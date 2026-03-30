ಏಪ್ರಿಲ್‌ 01ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ

Electricity Tariff Hike: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಬೀಳಬಹುದು. ಸದ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?
ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಚೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಮಾರು 4,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮಂತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ.
ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ?
ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇದೆ.
1. ಜೆಸ್ಕಾಂ: 99 ಪೈಸೆ
2. ಬೆಸ್ಕಾಂ: 98 ಪೈಸೆ
3. ಚೆಸ್ಕಾಂ: 97 ಪೈಸೆ
4. ಹೆಸ್ಕಾಂ: 96 ಪೈಸೆ
5. ಮೆಸ್ಕಾಂ: 91 ಪೈಸೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಬಹುದು?
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾದರೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿ 12ರಿಂದ 15 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.