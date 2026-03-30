  • ಏಪ್ರಿಲ್‌ 01ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ

ಏಪ್ರಿಲ್‌ 01ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ

Electricity Tariff: ಸುಮಾರು 4,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 30, 2026, 11:02 AM IST
  • ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ.
  • ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಚೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ.
  • ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರ.

ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಹಣದ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತೆ..
camera icon7
Raja Yoga 2026
ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಹಣದ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತೆ..
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ಬೇಸರ
camera icon5
Amrutha iyengar identity crisis
ನನಗೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ಬೇಸರ
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
camera icon6
White Hair
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
&quot;ವೀರ್ಯ&quot; ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು..!
camera icon6
Health Tips
"ವೀರ್ಯ" ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು..!
ಏಪ್ರಿಲ್‌ 01ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ ಫಿಕ್ಸ್!‌ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ

Electricity Tariff Hike: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದು ಕೂತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಬೀಳಬಹುದು. ಸದ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?
ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಚೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಮಾರು 4,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮಂತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ವಿದ್ಯುತ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ..?

ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ?
ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇದೆ. 
1. ಜೆಸ್ಕಾಂ: 99 ಪೈಸೆ
2. ಬೆಸ್ಕಾಂ: 98 ಪೈಸೆ
3. ಚೆಸ್ಕಾಂ: 97 ಪೈಸೆ
4. ಹೆಸ್ಕಾಂ: 96 ಪೈಸೆ
5. ಮೆಸ್ಕಾಂ: 91 ಪೈಸೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೈಲು ಘೋಷಿಸಿದ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ- 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್!

ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಬಹುದು?
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾದರೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿ 12ರಿಂದ 15 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

