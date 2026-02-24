English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 5 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜನತೆಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ..?

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಉಚಿತ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಐದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 24, 2026, 09:01 PM IST
    • ರಾಜ್ಯದ ಐದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪರದಾಟ..!!
    • ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್..!?
    • ಗೃಹಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವಾ?

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದ ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಚೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ಮೆಸ್ಕಾಂಗಳು ಈಗ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿವೆ. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಣ ಕುರುಡತನ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡೋ ತವಕದಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ..?
ಬೆಸ್ಕಾಂ – ₹5,476 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
ಹೆಸ್ಕಾಂ – ₹1,500 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
ಚೆಸ್ಕಾಂ – ₹1,030 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
ಜೆಸ್ಕಾಂ – ₹766 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ
ಮೆಸ್ಕಾಂ – ₹96 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ

ಒಟ್ಟು ಐದು ಎಸ್ಕಾಂಗಳಿಗೆ 8,863 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿರುವುದು ಬೆಸ್ಕಾಂ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲ ಮೊತ್ತ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹49,500 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಎಸ್ಕಾಂಗಳು ಸಾಲದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರೋದು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ... ಗ್ಯಾರೆಂಟೀ ಯೋಜನೆ ನೀಡಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ‌ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಎಸ್ಕಾಂ ಗಳ ಪರಿಪಾಟವೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಿದ್ರೂ.. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನಷ್ಟ-ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ದರ ಏರಿಕೆಯೇ ಮಾರ್ಗವಾ..? ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

