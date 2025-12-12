English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದ ಗಜಪಡೆ ಮತ್ತೆ ವೈಲೆಂಟ್! ಆನೆ ಹಾವಳಿಗೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದ ಗಜಪಡೆ ಮತ್ತೆ ವೈಲೆಂಟ್! ಆನೆ ಹಾವಳಿಗೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

ಕಳೆದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಚಿರತೆ ಉಪಟಳ ಹಿನ್ನಲೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಹುಲಿಗಳ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Dec 12, 2025, 06:10 PM IST
    • ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು
    • ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ
    • ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಚಿರತೆ ಉಪಟಳ ಹಿನ್ನಲೆ

ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದ ಗಜಪಡೆ ಮತ್ತೆ ವೈಲೆಂಟ್! ಆನೆ ಹಾವಳಿಗೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

ಜಮೀನಿನ ತುಂಬ ಮೂಡಿರುವ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು,  ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಕೋಲು,  ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಳೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ತೆಂಗು ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿರುವುದು. ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬೀನ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿರುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚಿದ್ದು ಗಡಿ ನಾಡು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ.

ಕಳೆದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಚಿರತೆ ಉಪಟಳ ಹಿನ್ನಲೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಹುಲಿಗಳ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನ ಕಾಡಾನೆಗಳು ತಿಂದು ತೇಗಿದ್ದು ಅಲ್ದೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪೈಪ್ ಮೋಟಾರುಗಳನ್ನ ತುಳಿದು ಹಾಳುಗೆಡವಿದೆ.

ಅದೇನೆ ಹೇಳಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಕೈಗತ್ತುವ ವೇಳೆ ಈ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಾಡಾನೆ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲೇ ಬೇಕಿದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Elephantelephant attackwild elephant attack

