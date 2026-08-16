/ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಅಡ್ಡಹಾಕಿದ ಕಾಡಾನೆ: ಟಾರ್ಪಲ್ ಕಿತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಹ!

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಚಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಬ್ಬು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯೊಂದನ್ನು ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ, ಟಾರ್ಪಲ್ ಕಿತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಹಳ್ಳಿ-ಕೋಳಿಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
ಕಬ್ಬು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಡಾನೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಲಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಡಾನೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೆಲಕಾಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಡಾನೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಭಯಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದೇ ತನ್ನ ‘ಕಬ್ಬಿನ ವಸೂಲಿ’ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಲಾರಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಟಾರ್ಪಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ ಸಲಗ, ಒಳಗಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಾಡಾನೆ ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸಲಗ!
ಈ ಘಟನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಕಾಡಾನೆ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳದೆ, ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಾನೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಯಾರೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕಾಡಾನೆ ಲಾರಿಯಿಂದ ಕಬ್ಬು ಪಡೆದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಹೋಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡಾನೆ ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಸವಾರರು
ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸವಾರರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸಲಗ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಲವರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಕಾಡಾನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆರಳುವುದನ್ನೇ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಕಬ್ಬಿನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಟಾರ್ಪಲ್ ಕಿತ್ತು ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕಾಡಾನೆಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ಆತಂಕ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಜನವಸತಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳತ್ತ ಬರುವ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಓಡಾಟ ರೈತರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೂಡಹಳ್ಳಿ-ಕೋಳಿಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಡಾನೆ ಲಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಹಾಕಿ ಕಬ್ಬು ತಿಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದು, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಆನೆ ಸ್ವತಃ ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ತಡೆದು, ಟಾರ್ಪಲ್ ಕಿತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸವಿದ ಸಲಗದ ಈ ‘ಕಬ್ಬು ವಸೂಲಿ’ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.