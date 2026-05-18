ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಅದ್ರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಸಮೀಪದ ದುಬಾರೆ ಸಾಕಾನೆ ಸಿಬಿರ. ಇದೇ ಒಂದು ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆ ಆನೆ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪಿದ್ದಾರೆ.
ಮಡಿಕೇರಿ: ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನೈ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬ ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಡಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ದುಬಾರೆ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆನೆಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಆನೆಗಳನ್ನ ಮಟ್ಟಿ ಪೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲಿಫೇಂಟ್ ಬಾತಿಂಗ್ ಗೆ ತೆಳಿದ ಮಹಿಳೆ ಜೀವನ್ನದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದುಮಾತ್ರ ಘನ ಘೋರ ಘಟನೆ. ದುಬಾರೆ ಅನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಅದ್ರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಸಮೀಪದ ದುಬಾರೆ ಸಾಕಾನೆ ಸಿಬಿರ. ಇದೇ ಒಂದು ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆ ಆನೆ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನೈ ಮೂಲದ ಜಿನ್ಶು (33) ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮದಗಜಗಳ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಲಿಯಾಗಿರುವ ದುರ್ದೈವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಜಿನ್ಶು ಸಹ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸಿದ್ದ ಕಂಜನ್ ಬಾತಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೋಂದು ಆನೆ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. 2 ಸಾಕಾನೆಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಕಾದಾಟ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಆನೆಗಳ ಕಾಳಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ ಮಹಿಳೆನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಓಡಲು ಬಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಆನೆ ಬಾತಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಿಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಪತಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಇದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂತಹ ಚೆನೈ ಮೂಲದ ಜಿನ್ಶು ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಆರುವರ್ಷ ಮಗು ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಶಾಲನಗರ ದುಬಾರೆ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನ ಸೇಫ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ್ರು ಆದ್ರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಆನೆಯ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಆನೆ ಕಾಳಗದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಾ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಪತಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾ ಸಮಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕಂಜನ್ ಎನ್ನುವ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಂಡಾಟ ಮೆರೆಯುವ ಆನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಆನೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಆನೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಹೋದ ಸಮಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದ್ರು ಇದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಡೀಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮಂತರ್ ಗೌಡ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಮಹಿಳೆ ಅಂಗಾಗಾ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಟಿ ಒಂದಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಕುಟುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೆ ನಡೆದ ಅದೊಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನೆ ಶೋಕ ಸಾಗರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸ