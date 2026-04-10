ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ... ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ದೋಷ..! ಶೀಘ್ರವೇ ಮರು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ "ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶ' 

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹಾ ಎಡವಟ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಗಂಭೀರ ದೋಷಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
600 ಕ್ಕೆ 680 ಅಂಕಗಳು : ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಟ್ಟು 600 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 630, 680ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿಯ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಂಡಳಿ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯು, ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಪವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂಕಗಳು ಅದಲುಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ 'ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶ'ವನ್ನು ಮರು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರೋಶ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಇಲಾಖೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಯಡವಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
2026ರ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರ: ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 92, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 88 ಹಾಗೂ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 71ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಇಡೀ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದೆ.