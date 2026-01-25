ಮದುವೆ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಲವ್ವಿಡವ್ವಿ: ನವವಿವಾಹಿತರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕಹಾನಿಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್..!

ಅದು ಅಂತರಜಾತಿ ವಿವಾಹ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಡೆ ಪೋಷಕರು ಒಪ್ಪಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು,ನವವಿವಾಹಿತ ಜೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಒಪ್ಪಿ ಮಾಡಿದ ಮದುವೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ಕಾರಣವಾದ್ರೂ ಏನೂ ಅಂತೀರಾ ನೋಡಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಹೌದು, ಹೀಗೆ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಜೋಡಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಬರೀಶ್ ಮತ್ತು ನಂದಿನಿ. ಮೂಲತಃ ಕಲಬುರಗಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಅಂಬರೀಶ್ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿನಿ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ.
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೀವು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಡನಾಟವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಬೇಡ ಎಂದು ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚಾದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಪತಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದೀಗ ಯುವತಿ ಬೇಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು ಗಂಡನ ಶೋಕಿ ಜೀವನದಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಳು ಹಾಳಾಯ್ತು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.ನನ್ನ ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಲವ್ವಿಡವ್ವಿ ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಎಂಗೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀರೆ ಕೂಡ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯೇ ಸೀರೆಯನ್ನು ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ.ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಪದೇ ಪದೇ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹಿಯಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಕುಡಿದು ಬಂದು ಪತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಈ ನಡುವೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲದ ಹಣ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗನ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಕ್ಲೀಯರ್ ಮಾಡು ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದನು. ಅದನ್ನೆ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಳಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು FIR ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೀಡಿದ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸದೆ ಪೊಲೀಸರು ನೊಂದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನೊಂದ ನಂದಿನಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂದಿನಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂಬರೀಶನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅಂಬರೀಶನ ರಸಿಕದಾಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವಂತಾಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನೊಂದ ಯುವತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ.