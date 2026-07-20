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  • /Prajwal Revanna-Chennamma: ಪೆರೋಲ್‌ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Prajwal Revanna-Chennamma: ಪೆರೋಲ್‌ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Chennamma Passed Away: ಒಂದೆಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಜೀವ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಿಧನರಾದ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ (Prajwal Revanna) ಅವರು ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 20, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:37 PM IST
Prajwal Revanna-Chennamma: ಪೆರೋಲ್‌ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಅಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ರೇವಣ್ಣ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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